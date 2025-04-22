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WWE Champions - это уникальная мобильная RPG-игра, в которой вы можете встретиться с сотнями суперзвезд прошлого и настоящего! Расставьте головоломки в правильных комбинациях, чтобы выиграть и стать чемпионом по реслингу.





Соревнуйтесь в одиночку в поединках или вступайте в фракции, где вместе вы сможете побить рекорды, подняться на вершину рейтингов и победить во многих соревнованиях.





У WWE Champions есть своя уникальная система, в которой, приобретая опыт, вы можете улучшить свои навыки и команды, чтобы стать еще сильнее. Не ждите, присоединяйтесь к этому захватывающему миру реслинга сейчас!