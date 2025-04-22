Winning Putt - бесплатный MMO симулятор гольфа, который порадует многих энтузиастов этой игры. Очень важно подчеркнуть слово «MMO», так как это видно в различных аспектах игры - мы можем полностью персонализировать нашего героя (пол, внешний вид и даже позу и голос), продвигать его статистики и покупать новое оборудование, необходимое для того, чтобы стать Чемпионом по гольфу! Другим важным словом, о котором мы должны принять во внимание, является, конечно же, слово «симулятор», поскольку в нашей игре есть много переменных, которые надо учитывать, как и в реальной жизни - направление ветра, концентрация, качество нашего кия или мяча, а также многое другое! Графика просто потрясающая, поэтому пейзажи красивы и разнообразны, а музыка, играющая в фоне принесет дополнительные эмоции не мешая игровому процессу. Если Ты любишь быть первым - Тебе точно нужно попробовать! Если нет, ну ... может стоит пересмотреть свое решение? Присоединись к Winning Putt уже сейчас!





