Will To Live - это бесплатная игра-шутер MMORPG, доступная в Steam, созданная AlphaSoft LLC.

Действие игры разворачивается в постапокалиптическом мире, в котором выживут только самые стойкие. Хватайте свое оружие и отправляйтесь в путешествие по неизведанным землям и посмотрите, какие существа ждут вас в дикой природе. Ищите других выживших и создавайте кланы вместе, чтобы вам было легче выжить. Собирайте лучшее снаряжение, улучшайте свое оружие и докажите миру, что у вас есть силы, чтобы выжить.

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