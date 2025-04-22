Неудивительно, что в последнее время игры MMO RPG приобрели такую ​​огромную популярность! Одной из самых замечательных стратегических игр такого рода является Wild Terra, созданная российской студией Juvty Worlds, которая перенесет вас в средневековые времена. Вы начинаете с небольшого участка земли, и ваша цель - превратить его в мощный замок. Вы здесь решаете, что делать, так как в игре нет квестов, которые могли бы заблокировать ваше творчество.

Просто постарайтесь сохранить своего героя здоровым, сильным и с полным животом и расширить свою территорию благодаря торговле и войне.



Одна из интересных особенностей - многопользовательский режим, в котором карта расширяется каждый раз, когда все больше и больше пользователей заходят в игру. Будьте тем, у кого есть смелость атаковать врагов и грабить другие поселения, не спрашивая разрешения.



Стройте свою крепость, собирайте сырье и организуйте свое производство продуктов питания. Все конструкции сделаны игроками, поэтому он делает эту игру единственной в своем роде!

Не бойтесь диких животных и присоединяйтесь к этому миру, полному секретов и опасных ситуаций прямо сейчас!

