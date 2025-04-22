WarTune - это бесплатная браузерная MMO-игра.
Игра предлагает нам множество квестов и функций, которые сделают время проведённое с ней действительно приятным. WarTune допускает не только действия, доступные в обычной ролевой игре, но также есть возможность улучшить наш город, иметь собственный дом или работать на ферме, давая развлечение в перерывах между пошаговыми боями.
Изучение всего мира должно занять некоторое время, поэтому лучше уже начни сейчас!
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