WarTune - это бесплатная браузерная MMO-игра.

Игра предлагает нам множество квестов и функций, которые сделают время проведённое с ней действительно приятным. WarTune допускает не только действия, доступные в обычной ролевой игре, но также есть возможность улучшить наш город, иметь собственный дом или работать на ферме, давая развлечение в перерывах между пошаговыми боями.



Изучение всего мира должно занять некоторое время, поэтому лучше уже начни сейчас!





