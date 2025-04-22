War Robots это многопользовательский шутер, в котором ты управляешь огромным мехом и принимаешь участие невероятных битвах против других игроков! Только представьте себе: современные роботы с массой артиллерии, многоуровневые городские арены, а твоя цель это выстоять дольше, чем команда противника, чтобы в конце победить в захвате флага!





Сама игра не является обыкновенным шутером, в котором игрок бездумно нажимает на все кнопки в надежде попасть — мы всегда должны думать о тактике врага и хорошо целиться, потому что можем поджечь его робота стреляя в определённые места или же просто использовать силу, чтобы сбросить его с высоты!

В самом начале игрок имеет доступ к одному типу мехов и двум видам оружия, но со временем мы сможем разблокировать новые или улучшить уже имеющихся роботов. Подводя итог, в игре у нас есть доступ 13 мехам, 16 видам оружия и двум щитам, а каждый выбор позволяет полностью изменить стиль игры — выбери лучшую комбинацию для себя!





War Robots — с уверенностью будет экшн-игрой, которая изменит ваше отношение к футуристическим битвам. Не жди и начни играть прямо сейчас!