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Фанаты Викингов наконец-то дождались достойной MMO! Так ещё и в мобильной версии! Самое время взять в руки боевой топор и завоевать мир викингов! Сможешь ли ты стать хорошим правителем или поведёшь свой народ к победе?





Хочешь стать настоящим ярлом? Развивай свою деревню и атакуй противников. Грабь и уничтожай, чтобы занять себе место в Валгалле. Стань правителем, которого запомнят на века.





Vikings: War of Clans Mobile даёт возможность развлечься где угодно. Тебе уже не нужен персональный компьютер! Мобильная версия игры хорошо оптимизирована, содержит много дополнительных заданий, что гарантирует многочасовое веселье!





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