ВНИМАНИЕ! Предложение доступно только для новых пользователей!





Любители викингов наконец-то дожили до своей очереди, получив настоящюю MMO-игру. Пришло время взять свой боевой топор и перейти в мир скандинавов, чтобы стать хорошим Управляющим деревни.

Стань настоящим графом, расширь свою деревню и соверши нападения на своих противников. Грабь и убивай во имя Одина и стать начальником, которого запомнят будущие поколения.





Vikings: War of Clans благодаря огромному количеству функций и множеству дополнительных заданий обеспечит игру на длинные вечера.





Играй в MMORPG о Викингах уже сегодня, совершенно бесплатно. Заработай свои драгоценные камни и получи привлекательные награды в нашем магазине.



