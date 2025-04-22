Любители викингов наконец-то дожили до своей очереди, получив настоящюю MMO-игру. Пришло время взять свой боевой топор и перейти в мир скандинавов, чтобы стать хорошим Управляющим деревни.
Стань настоящим графом, расширь свою деревню и соверши нападения на своих противников. Грабь и убивай во имя Одина и стать начальником, которого запомнят будущие поколения.
Vikings: War of Clans благодаря огромному количеству функций и множеству дополнительных заданий обеспечит игру на длинные вечера.
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