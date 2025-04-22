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Vikings: War of Clans

Vikings: War of Clans

Vikings: War of Clans

Information

ВНИМАНИЕ! Предложение доступно только для новых пользователей!


Любители викингов наконец-то дожили до своей очереди, получив настоящюю MMO-игру. Пришло время взять свой боевой топор и перейти в мир скандинавов, чтобы стать хорошим Управляющим деревни.

Стань настоящим графом, расширь свою деревню и соверши нападения на своих противников. Грабь и убивай во имя Одина и стать начальником, которого запомнят будущие поколения.


Vikings: War of Clans благодаря огромному количеству функций и множеству дополнительных заданий обеспечит игру на длинные вечера.


Играй в MMORPG о Викингах уже сегодня, совершенно бесплатно. Заработай свои драгоценные камни и получи привлекательные награды в нашем магазине.


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GAME İS İNTERESTİNG

11 replies

Last reply: Jan 28, 2022

What do u like of the game

8 replies

Last reply: Sep 22, 2021

this game cool?

28 replies

Last reply: Aug 25, 2021

this is the war game

8 replies

Last reply: Jul 3, 2021

Updated version

12 replies

Last reply: Jun 11, 2021

good game or bad game?

37 replies

Last reply: May 22, 2021

nice i can girind here

15 replies

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i thought this was a like anime fighting its like clash of clans ;-;

5 replies

Last reply: Apr 26, 2021

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