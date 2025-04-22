Vast Wars это браузерная MMO игра вдохновленная преступлениями и жизнью уголовников. Главная цель игры простая: построить свою криминальную империю и получить титул настоящего босса мафии.
Развивай свой город и своего персонажа (регулярно устраивая тренировки), а также выполняя целую серию миссий, чтобы усиливать свою позицию в рейтинге. Сражайся с другими игроками, устраивай саботажи и ограбления. Не экономь и не дай себя поймать.
Благодаря хорошей оптимизации на браузерах, Vast Wars не требует дополнительного места на твоём жестком диске, благодаря этому у тебя всегда есть доступ к твоему криминальному миру на расстоянии вытянутой руки.
Прямо сейчас покажи другим игрокам, что они не с тем связались и построй убийственную империю!
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