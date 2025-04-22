Vampire Empire

Vapire empire - это бесплатная MMO стратегия в Средние Века. Ты встретишь множество удивительных, захватывающих героев игры и будешь вынужден по какой стороне баррикад ты будешь стоять: вампиров или оборотней. Познай историю которая скрывается за борьбой между двумя расами на протяжении столетий. Ты встретишь на своем пути друзей со всего мира, которые буду раскрывать секреты игрового мира вместе с тобой!