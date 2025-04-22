Uncharted Waters Online можно рассматривать как продолжение Uncharted Waters и Uncharted Waters II: New Horizons, которые были выпущены еще в 90-х годах на SNES. На самом деле Uncharted Waters Online представляет собой MMORPG с песочницей локализованной в эпохе Великих Открытий (15-17 вв.). Мы вступаем в роль капитана, который будет торговать товарами и исследовать неизведанную территорию. Игра была помещена ​​в известном нам мире, в доколумбовой Европе, где можем выбрать нашу родную страну: Англию, Испанию, Португалию, Францию, Нидерланды или Венецию. Затем выбираем класс нашего персонажа - возможностей здесь так много, что их сложно перечислить! Представь себе, что каждый из основных классов, Adventurer, Trade-type и Battle-type, подразделяются на гораздо больше подклассов! Только от Тебя зависит, каким из них захочешь стать.

Графика может показаться устаревшей, поскольку игра вышла в 2004 году, но она не мешает нашему игровому процессу, и у игры даже сегодня есть много поклонников. Поставь себя в роли знаменитых путешественников. Постепенно увеличивай свою коммерческую империю и погружайся в мир исследований. Прими участие в новых Великих Открытиях. Присоединяся к Uncharted Waters Online уже сегодня!