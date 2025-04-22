Travian Kingdoms

Травиан - одна из самых популярных стратегических игр, которая почти стала легендой! Игра локализована ​​во времена гальско-германских варварских воин.

Создайте свою собственную мощную империю! Вас ждет одна из самых популярных и лучших браузерных стратегии! Саму игру можно лучше всего назвать более мобильной версией старшего брата, которая имеет в себе все самые лучше качества и даёт столько же удовольствия.

Улучшите свои дипломатические навыки, позаботитесь о своих влияниях, управляйте своими землями, получите «Чудо мира» и победите!