TikTok - мобильное приложение, позволяющее создавать и смотреть смешные видеоролики, опубликованное китайской компанией ByteDance.
Присоединяйся к миллионам авторов со всего мира и поделись своим воображением и творчеством. Записывай короткие видеоролики, в которых ты сможешь показать все, что придет в голову. Смотри чужие видео, следи за своими любимыми авторами и будь в курсе последних онлайн-тенденций. Делись своими любимыми видео, просматривай новости и открывай для себя новые увлечения или интересы - все это ты найдешь в TikTok!
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