The World of Chaos - бесплатная браузерная MMORPG-игра, разработанная студией Esprit Games. Начните свое приключение в волшебном мире, полном хаоса. Выполняйте миссии и сражайтесь с могущественными врагами, чтобы получить как можно больше опыта и стать сильнее. Собирайте новое снаряжение и постоянно развивайте своего персонажа, благодаря которому вы сможете расправиться с любым противником. Станьте сильнейшим бойцом на всем сервере и уничтожьте всех, кто встанет у вас на пути! Не ждите больше и играйте в The World of Chaos уже сегодня!