The Third Age - бесплатная браузерная стратегическая игра, в которой три великих королевства сражаются против опасных орков и их могущественного правителя. Мир в опасности, к счастью, есть герой, способный победить вражескую армию и привести свое королевство к победе! Выберите одно из трех доступных королевств и встаньте плечом к плечу со своими союзниками. Вместе защищайте свой мир от волн аттак орков и развивайте свои боевые навыки. Расширяйте свое королевство, соберийте необходимые ресурсы и убедитесь, что все в безопасности! Не ждите, играйте в «The Third Age» сегодня!