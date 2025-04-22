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The Settlers

The Settlers

The Settlers

Information

Settlers Online это бразуерная стратегия, основанная на серии, которая с самого начала предназначалась для компьютеров Amiga. Как и в большинстве стратегических игр, главная цель - расширить наше королевство. Людей, которые обитают на ваших землях, нельзя игнорировать. Ты должен позаботиться о постоянной доступности продуктов, так как ваши жители всё время в них нуждаются! Важным элементом экономики является тактическое развертывание шахт, мастерских и e.t.c. так, чтобы они работают выгодно и планомерно. Кроме того, чтобы иметь постоянный доступ к нашим извлеченным ресурсам, вы должны помнить о транспорте. Играя в The Settlers Online, игрок должен продемонстрировать тактический замысел не только при создании и проработке сети дорог, но и в момент угрозы со стороны соседних королевств или когда намеревается сам их победить. Возведение военных зданий и преданность нашего народа должны облегчить Твой путь! Однако не только чистая сила и битвы помогают с расширении нашего королевства! Игрок должен помнить об альянсах, которые дают возможность теснее сотрудничать и торговать.

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1 replies

Last reply: Aug 13, 2023

Career as gamers and livestreamers

11 replies

Last reply: Oct 4, 2022

Settlers online is dead

7 replies

Last reply: Apr 11, 2022

Why some games are not available for some people? I want to play this game for gems. There is no play button.

15 replies

Last reply: Feb 15, 2022

thank u very much

10 replies

Last reply: Feb 15, 2022

is this game cool???

33 replies

Last reply: Jan 11, 2022

bad game ever

7 replies

Last reply: Dec 31, 2021

which settlers game is your fave?

5 replies

Last reply: Sep 13, 2021

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