Swordsman Online

Swordsman затягивает в заманчивый восточный мир, полный многовековых артефактов и не менее старых загадок, связанных с ними. Наиболее желательным артефактом будет древний сценарий, содержащий большие секреты боевых искусств. Владение им равно безупречной власти.



Вы можете получить ценные рукописи из одного из десяти боевых кланов, которые уже давно сражаются за титул самого мощного.



Игра полностью обостряется компонентом PvP, который поддерживается развитой системой классов. Выбрав одну из десяти школ, вы подниметесь от молодого студента к обученному воину, тогда сможете попытаться защитить честь своих учителей в ожесточенной битве.

