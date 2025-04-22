Rain

Gem735

unranked rank iconkathrine80: i just withdraw some coins admin rejecet my withdraw
unranked rank iconkathrine80: i just complete offers admin - my all coin
unranked rank iconkathrine80: this site fack or scam
unranked rank iconkathrine80: hlw
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unranked rank iconAndy R0631: uh?
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unranked rank iconTasawar abbas: Mara coin nh aw rhy
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unranked rank iconJuan Montenegro: Robux 100.000
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Swordsman Online

Swordsman Online

Swordsman Online

Information

Swordsman затягивает в заманчивый восточный мир, полный многовековых артефактов и не менее старых загадок, связанных с ними. Наиболее желательным артефактом будет древний сценарий, содержащий большие секреты боевых искусств. Владение им равно безупречной власти.

Вы можете получить ценные рукописи из одного из десяти боевых кланов, которые уже давно сражаются за титул самого мощного.

Игра полностью обостряется компонентом PvP, который поддерживается развитой системой классов. Выбрав одну из десяти школ, вы подниметесь от молодого студента к обученному воину, тогда сможете попытаться защитить честь своих учителей в ожесточенной битве.

Recent Forum Posts

Is this game good

3 replies

Last reply: Jan 23, 2021

is this game any good?

4 replies

Last reply: Jan 6, 2021

A pretty bad game man overall i dont reccomend

2 replies

Last reply: May 5, 2020

What is this game? I saw it for first time

1 replies

Last reply: Apr 25, 2020

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