Страна Воинов – это браузерная игра ММОРПГ от известной компании GameNet, которая уже имела возможность показать высокое качество своих игр благодаря таким известным проектам как Battle Rivals и Black Desert.

Сюжет игры происходит в эпохе борьбы за власть трех великих царств древнего Китая. Примкнув к одной из сторон, получаем возможность лично повлиять на ход истории. Тебя ждут яркие приключения по мотивам реальных событий, а также персонажи, прототипами которых были известные исторические личности. Игра выполнена в красочном анимационном стиле и пронизана духом восточных легенд. В игре имеем огромное разнообразие героев и ездовых животных, благодаря чему каждый игрок сможет создать действительно уникального персонажа, который не будет похож ни на кого еще. При этом игра отличается также зрелищными схватками, а также возможностью сражаться с другими игроками на арене, что выгодно выделяет ее среди всех остальных аналогов. Благодаря всему этому Страна Воинов является отличной игрой для всех любителей ММО в браузере, к тому же показывает, что современные разработчики все еще готовы выпускать действительно качественные и сравнительно уникальные игры в этом формате.