Шторм Онлайн - бесплатный ММОРПГ выпущен в 2017 году. В начале игрок создает персонажа, выбрав один из трех классов: Воин (ближний бой), Стрелок (дальний бой), Колдун (магическая атака). У каждого есть неповторимый набор характеристик и возможностей. К примеру, колдун может уничтожить врага различными заклинаниями. Можно выбрать как женский, так и мужской аватар, на характеристики это не влияет.

Игровой процесс Шторм Онлайн представляет собой исследование большого фантастического мира. Сможем здесь найти динамичную боевую систему, много увлекательных заданий или же гильдии и команды. Уже с самого начала видно огромное количество квестов, где в погоне за злоумышленник незаметно прокачаешь умения, получишь некое снаряжение и ездовые животное. Играть в Storm Online можно не только соло, но и в составе команды друзей.