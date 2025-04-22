Rain

Gem2

unranked rank iconkathrine80: i just withdraw some coins admin rejecet my withdraw
unranked rank iconkathrine80: i just complete offers admin - my all coin
unranked rank iconkathrine80: this site fack or scam
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Storm Online

Storm Online

Storm Online

Information

Шторм Онлайн - бесплатный ММОРПГ выпущен в 2017 году. В начале игрок создает персонажа, выбрав один из трех классов: Воин (ближний бой), Стрелок (дальний бой), Колдун (магическая атака).  У каждого есть неповторимый набор характеристик и возможностей. К примеру, колдун может уничтожить врага различными заклинаниями. Можно выбрать как женский, так и мужской аватар, на характеристики это не влияет.

Игровой процесс Шторм Онлайн представляет собой исследование большого фантастического мира. Сможем здесь найти динамичную боевую систему, много увлекательных заданий или же гильдии и команды. Уже с самого начала видно огромное количество квестов, где в погоне за злоумышленник незаметно прокачаешь умения, получишь некое снаряжение и ездовые животное. Играть в Storm Online можно не только соло, но и в составе команды друзей.

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1 replies

Last reply: Apr 18, 2020

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