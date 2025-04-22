Storm League - бесплатная браузерная ролевая игра от Infiplay. Присоединяйтесь к загадочному волшебному миру, где вас ждут удивительные приключения и море веселья. Открывайте новых героев, каждый из которых обладает уникальными навыками, и все они будут полезны в разных ситуациях. Улучшайте их предметы и повышайте их уровень, чтобы сделать их еще сильнее. Сражайтесь с другими игроками, поднимайтесь в рейтинге и докажите, что ваша стратегия лучшая! Ежедневно авторизуйтесь и получайте бесплатные награды и навсегда погрузитесь в этот фантастический мир! Не ждите больше и играйте в Storm League сегодня.