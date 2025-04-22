Star Ghosts

Далёкое будущее. Человечество давно освоило космос, корпорации поделили космическое пространство и сражаются в междоусобных войнах за ресурсы. Тебе придётся взять командование над кораблём наемников одной из корпорации и бороздить космические просторы, выполняя миссии и собирая ресурсы.





Продавай найденные ресурсы, чтобы улучшить свой корабль и дать отпор космическим пиратам и рейдерам.





Данная играя является многопользовательской, поэтому ты сможешь играть со своими друзьями или найти новых.





Не медли и отправляйся в увлекательное путешествие по галактикам и стань самым сильным!