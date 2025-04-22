Star Federation

Звёздная Федерация - это браузерная онлайн-стратегия, которой сюжет имеет место в бескрайней Вселенной и включает в себя битвы и сражения многих рас. Каждая из них имеет свои способности и, конечно же, сильные и слабые стороны. Надо хорошо продумать выбор в начале игры, так как от его зависит стиль, в котором будет расти наша галактическая империя. Можем стать торговцем и улучшать наши достоинства с помощью экономики и ресурсов, воином, который будет занимать вражеские корабли и планеты или же пиратом, которого только интересует богатство и не особо думает за хорошие отношения среди других капитанов. Не зависимо от роли, вам понадобится армия, что охранить границы своего государства. Кроме того в игре есть возможность создать свои виды кораблей используя готовые элементы. Это особо должно понравится тем, кто лубить персонализировать каждый элемент игры.

Само главное - это стать владельцем всего космоса. Ну как, вы готовы победить всех?

