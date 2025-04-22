«Сфера 3: Зачарованный мир» — это продолжение вышедшей в 2003 году первой русской клиентской игры в жанре MMORPG под названием «Сфера». Новый проект в значительной мере ориентирован на PvP, хотя с широкими возможностями по прохождению в формате «игрок против игрока» здесь тоже сушествует развитая сценарная линия в стиле классического «фэнтези».

На данный момент в игре найдём более 1000 квестов, рассчитанных на примерно 600 часов игры, раскрывающих насыщенную политическими интригами и предательствами историю противостояния четырех рас. Далее игроки смогут уже без проблем может вглубится в PvP, центральным элементом которого являются массовые осады замков, щедро разбросанных по всей территории Сферы. Кроме того, для развитых персонажей предусмотрены специальные режимы, в том числе эпические миссии (глобальные квесты, которые требуют участия сразу нескольких игроков и гарантируют ценные игровые предметы в качестве награды). Бои между игроками могут проходить в любой точке игрового мира, за исключением стартовых зон и некоторых особых локаций. Игра получила новую боевую систему, где пользователь может самостоятельно определять объект атаки с помощью прицела, она предлагает высокую степень свободы для опытных воинов и дружественный по отношению к новичкам режим.

