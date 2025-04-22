Проведи незабываемое время, лови мячи управляя змеей на поле битвы! Стань быстрее и сильнее, чтобы разрешить больше стен вокруг тебя и повысить уровень! Игра, которая не оставить тебя в стороне и разочарованным. Snake Blast - начни играть уже сегодня!
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