Shroud of the Avatar: Forsaken Virtues - RPG, который позволяет играть как в одиночку, так и в сетевых MMO-играх. Производство было создано в исследовании Portalarium, а главным дизайнером был Ричард Гэрриот, отец легендарной серии Ultima.

Действие Shroud of the Avatar: Forsaken Virtues происходят в волшебной стране фантазий, которая была подготовлена ​​с очень большой привязанностью к деталям. Народы, населяющие его, организованы в уникальные цивилизации, с их собственными традициями и обширной историей. Авторы предоставили игрокам огромную свободу - мы сами решаем, станет ли наш персонаж покорять приключения или выберет карьеру покупателя или фермера.

Когда мы начинаем игру, мы должны ответить на ряд вопросов, которые будут определять психологический профиль героя и его систему ценностей. Во время игры мы вынуждены принимать тяжелые решения регулярно, а затем решать их последствия. Виртуальный мир, который мы посещаем, предлагает высокий уровень интерактивности и позволит строить дома строителям. Игра позволяет играть как часть традиционной однопользовательской кампании и участвовать в сетевых играх MMORPG. Такой большой диапазон режимов позволяет изобретательную систему классификации многопользовательских элементов, благодаря которой сами игроки решают, хотят ли они играть в одиночку без какого-либо подключения к Интернету, в небольшой группе друзей или на серверах, открытых для всех, на которых тысячи людей в то же время.