Second Life - это бесплатная виртуальный мир MMORPG, где ты можешь присоединиться к огромному сообществу и начать вторую жизнь. Создайте свой собственный уникальный аватар и начните невероятное приключение! В Second Life вы можете быть кем только захотите, а бесконечные возможности подготовленные разработчиками увлекут тебя на долгие часы. Будь изобретателен и создавай новые элементы для игры, такие как одежда, мебель, которую ты сможешь продавать в магазине. Благодаря этому, ты станешь богатым и популярным! Ты также можешь создавать новые заведения, куда ты сможешь приглашать друзей или абсолютных незнакомцев и весело проводить там время. Не жди и играй в Second Life уже сегодня!