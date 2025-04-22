Вашему вниманию представляем браузерную многопользовательскую стратегическую игру с элементами коллекционной карточной игры Scrambled Galaxy. Игра разработана небольшой российской студией Juvty Worlds Ltd, которая в свою очередь известна такими проектами, как Wild Terra Online и MELTING WORLD ONLINE.









Игра интересно сочетает в себе механики стратегии в реальном времени и коллекционной карточной игры. Геймплей состоит из двух частей: из системы улучшений и прокачки своей команды (колоды), и собственно сражений. Перед сражением мы высаживаемся на планету, где находится наш враг и перед нами открывается поле битвы поделённое на две части: на вашу часть и часть противника. С каждой стороны находятся укрепления и постройки, которые можно строить во время боя благодаря специальным картам. Для того, чтобы победить врага нам нужно уничтожить все его постройки. После каждого удачного боя мы получаем награду и с её помощью можем улучшить нашу команду.





Нас ждут космические приключения команды пиратов и ты будешь её командиром. Борозди просторы космоса, добывай ресурсы и побеждай своих врагов, как виртуальных, так и реальных. Расширяй и улучшай свой флот и команду. Стань самым сильным пиратом в галактике. Не жди и начни играть уже сейчас!