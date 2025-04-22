Scarlet Fate - бесплатная браузерная MMORPG-игра, разработанная студией Game Hollywood.





Помоги спасти некогда солнечную землю от могущественного Темного Мага и отправься в путешествие, полное волшебства и захватывающих приключений. Подготовь свою команду к долгим экспедициям, во время которых им придется сражаться с полчищами врагов. Пригласи друзей поддержать тебя во время твоих эпических путешествий. Сражайся с могущественными боссами, выполняя квесты, набирай опыт и постоянно развивай своего персонажа, чтобы однажды избавиться от Темного Мага и его армии монстров!





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