Sansar - новая бесплатная MMO-игра, в которой вы можете стать кем угодно! Создай своего собстенного аватара, так тебе нравится! Ты можешь стать пиратом, космонавтом, зомби или монстром - в Sansar нет никаких ограничений. Благодаря VR-комплекту (виртуальная реальность) ты действительно можешь прочувствовать своего персонажа, общаться с другими и управлять движениями рук в игре! В Sansar ты можешь встретить много новых людей и подружится, вместе вы сможете открывать новые места, ходить на танцевальные вечеринки и получать массу удовольствия! Не жди больше и попробуй Sansar уже сегодня!
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