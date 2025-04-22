Rush Royale — это бесплатная мобильная стратегическая игра, разработанная My.com B.V. Защити свою базу от атак сильных врагов и спаси свое королевство. Используй турели, дай волю могущественной магии и тщательно разработай план, который поможет тебе отразить атаки. Используй невероятных героев с уникальными навыками, которые будут отважно защищать вход на твою базу. Соревнуйся с другими игроками, приглашай друзей и отлично проведи время, играя вместе! Не жди больше и играй в Rush Royale прямо сейчас на Gamehag!