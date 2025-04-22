Возглавьте процесс создания собственной цивилизации, благодаря своей мудрости, сотвори ее историю и покорите весь мир.
Rise of Civilizations - это сражения в реальном времени, которые происходят на огромных территориях, населенных различными игроками и картой NPC (с естественными препятствиями, такими как реки, горные цепи или перевалы). Мир игры населен 8 уникальными цивилизациями со своей архитектурой, индивидуальными преимуществами и уникальными юнитами.
Исследуйте загадочный мир вокруг вас и создавайте комплексные стратегии благодаря неограниченному количеству вариантов развития событий. Сражайтесь со своим альянсом, чтобы завоевать королевства и призывайте на помощь десятки исторических личностей, навыки которых вы сможете постоянно улучшать.
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