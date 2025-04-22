Rise of Angels это браузерная MMORPG игра, в которой шикарная 3D графика, большое количество интересных деталей и незабываемые приключения, не оставят тебя в стороне!

Выбери один из трех доступных классов: Охотник, Воин или Маг и начни свое приключение в землях населёнными различными монстрами. Развитая система оптимизации героя, даст тебе большое количество возможностей отличится: крылья, оружие, броня - выбери то, что хочешь ты! Прими участие в ежедневном PvP турнире, где ты встретишься лицом к лицу с другими игроками и победители получит невероятные призы! Присоеденись к гильдии, исследуй мир вместе и повысь свой ранг!





Не жди, присоеденись Rise of Angels уже сейчас!