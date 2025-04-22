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Rise of Angels

Rise of Angels

Rise of Angels

Information

Rise of Angels это браузерная MMORPG игра, в которой шикарная 3D графика, большое количество интересных деталей и незабываемые приключения, не оставят тебя в стороне!

Выбери один из трех доступных классов: Охотник, Воин или Маг и начни свое приключение в землях населёнными различными монстрами. Развитая система оптимизации героя, даст тебе большое количество возможностей отличится: крылья, оружие, броня - выбери то, что хочешь ты! Прими участие в ежедневном PvP турнире, где ты встретишься лицом к лицу с другими игроками и победители получит невероятные призы! Присоеденись к гильдии, исследуй мир вместе и повысь свой ранг!


Не жди, присоеденись Rise of Angels уже сейчас!

Recent Forum Posts

3/6/2024: Gamehag now giving SG's

1 replies

Last reply: Mar 6, 2024

Task not accepted, because GameHag can´t recognize it.

16 replies

Last reply: Mar 4, 2023

The Rise of Angle so good.

2 replies

Last reply: Sep 19, 2020

Too many MMO RPGS.

8 replies

Last reply: Jul 21, 2019

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