Raid: Shadow Legends - бесплатная фэнтези RPG-игра, выпущенная израильским создателем Plarium Games.
Присоединяйтесь к игре в качестве основного героя и спасите Teleria от атак Темного Лорда Сирота. Расширяйте свою команду создавая альянсы с сильными союзниками, которых вы встретите на своем пути. Тестируйте их навыки, чтобы решить, какие из них подходят вам лучше всего, и улучшайте их навыки и создайте непобедимую команду! Принимай участие в эпических битвах с боссами или присоединяйся к PvP-арене, чтобы сражаться с другими игроками!
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