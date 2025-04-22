Raid: Shadow Legends

The_king
The_king
Gem70
mara shady
mara shady
Gem1,015
palomaaaarmy
palomaaaarmy
Gem1,750
The_king
The_king
Gem244
The_king
The_king
Gem70
The_king
The_king
Gem70
The_king
The_king
Gem7
mara shady
mara shady
Gem20
xXIts StixzXx
xXIts StixzXx
Gem223
The_king
The_king
Gem70
recibiati
recibiati
Gem12
nithishbilla051
nithishbilla051
Gem24
The_king
The_king
Gem70
The_king
The_king
Gem70
Visionary
Visionary
Gem14
Muhammad Qasim Zahid
Muhammad Qasim Zahid
Gem14
The_king
The_king
Gem7
btitomor
btitomor
Gem49
Camilito Marin
Camilito Marin
Gem7
btitomor
btitomor
Gem35
Rain

Gem1

SystemGamehag: One user received Gem82 from the Rain.
unranked rank iconmara shady: ??
unranked rank iconMuhammad Qasim Zahid: ?\
unranked rank iconMuhammad Qasim Zahid: can anyone tell me every offer (android) which has given the,m gems
novice rank iconhanfred: not every offer pays instantly
novice rank iconhanfred: I think 50000 gems
unranked rank iconsigmaaboy: but my diamonds wont load
unranked rank iconsigmaaboy: yes
unranked rank iconMuhammad Qasim Zahid: there is a bar
unranked rank iconsigmaaboy: but how many do i hae to earn
unranked rank iconMuhammad Qasim Zahid: then profile
unranked rank iconsigmaaboy: yes
unranked rank iconMuhammad Qasim Zahid: click your pfp on top right
unranked rank iconMuhammad Qasim Zahid: ok?
unranked rank iconsigmaaboy: how much do you need to earn to go rank up
unranked rank iconMuhammad Qasim Zahid: wait 24 hours
unranked rank iconmnxaxeygpuftpcyrnm: i earned like 1k
unranked rank iconmnxaxeygpuftpcyrnm: why do my diamands not come
SystemGamehag: 2 users received Gem370 from the Rain.
unranked rank iconMuhammad Qasim Zahid: hello
unranked rank iconAbdullah Aldanoglu: free game at https://seruapk.com/
unranked rank iconkirill: всем пр
unranked rank iconАня Бедойя Камачо: hi
novice rank iconhanfred: Meowdy emote (inline chat version)
unranked rank iconkathrine80: i just withdraw some coins admin rejecet my withdraw
unranked rank iconkathrine80: i just complete offers admin - my all coin
unranked rank iconkathrine80: this site fack or scam
unranked rank iconkathrine80: hlw
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Raid: Shadow Legends

Raid: Shadow Legends

Raid: Shadow Legends

Information

Raid: Shadow Legends - бесплатная фэнтези RPG-игра, выпущенная израильским создателем Plarium Games.


Присоединяйтесь к игре в качестве основного героя и спасите Teleria от атак Темного Лорда Сирота. Расширяйте свою команду создавая альянсы с сильными союзниками, которых вы встретите на своем пути. Тестируйте их навыки, чтобы решить, какие из них подходят вам лучше всего, и улучшайте их навыки и создайте непобедимую команду! Принимай участие в эпических битвах с боссами или присоединяйся к PvP-арене, чтобы сражаться с другими игроками!


Не жди! Присоединяйся к Raid: Shadow Legends уже сегодня!

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