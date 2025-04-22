Raid: Shadow Legends - бесплатная фэнтези RPG-игра, выпущенная израильским создателем Plarium Games.





Присоединяйтесь к игре в качестве основного героя и спасите Teleria от атак Темного Лорда Сирота. Расширяйте свою команду создавая альянсы с сильными союзниками, которых вы встретите на своем пути. Тестируйте их навыки, чтобы решить, какие из них подходят вам лучше всего, и улучшайте их навыки и создайте непобедимую команду! Принимай участие в эпических битвах с боссами или присоединяйся к PvP-арене, чтобы сражаться с другими игроками!





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