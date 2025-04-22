Пришло время для RageWar, невероятно расширенной и увлекательной стратегической игры, где решаешь судьба твоей цивилизации, которая будет расширяться век за веком. Ваша машина времени разбилась в эпоху каменного века, и теперь Тебе нужно развивать своё королевство в предстоящие годы, конкурировать с другими игроками, открывать новые технологии и постоянно обеспечивать экономическое развитие.



Во время боёв надо помнить, что битвы включают в себя большое количество стратегии, поэтому само отправление войск на поле боя недостаточно, чтобы побеждать. Из-за изменений во времени наша армия может быть сформирована как примитивными варварами, так и существами из далёкого будущего - у нас есть выбор из 40 различных типов юнитов.



Комбинация классических элементов стратегии и инновационных, значительно расширенных дополнительных функций делает RageWar отличным развлечением в течение долгих часов.

