Rain

Gem2

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R2 Online

R2 Online

R2 Online

Information

R2 Online - это красивая игра, с сочной графикой, в которой очень хорошо развита прокачка персонажа. В начале пути вы практически голый у вас нету ни доспехов, ни оружия, но в течении игры вы перепробуете огромное количество разных предметов, научитесь разным навыкам и прокачаете умения.

В этой игре есть возможность прокачать собственное дерево умений - с 11 уровня за каждое повышение уровня получишь очки, которые можно обменивать на умения. У гильдии тоже есть дерево умений которое качает вся гильдия.

Вместе с гильдией будешь ходить на осады и завоевывать контрольные точки.
Мир R2 разделен на 3 острова: на острове новичков вы появитесь выбрав путь Ассасина, Рыцаря или Рейнджера. И пробудете на нем до 11 уровня. 2й остров - остров Акра. На нем появляются Маги и Призыватели. На нем, по достижению 11 уровня, у вас есть выбор уйти на основной остров или остаться, но Акра куда опаснее острова новичков. Основной остров - это то место куда все рано или поздно попадают. Это огромный остров с большим количеством многоуровневых подземелий. Начав игру есть выбор 5 классов:
    Рыцарь
    Ассасин
    Призыватель
    Рейнджер
    Маг

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1 replies

Last reply: Apr 26, 2019

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