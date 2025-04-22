PokeWars - это бесплатная браузерная игра, в которой мы играем в качестве тренера покемонов. В начале мы должны выбрать внешний вид нашего тренера и покемона, с которым начинаем. Наша главная задача - исследовать мир в поисках новых видов покемонов и обучать их. Можно научить их новым атакам, подготовить умную тактику, которая даст Тебе преимущество в ваших боях против диких покемонов или других тренеров. Игра ждёт с множеством интересных квестов, которые даёт профессор Ок.
Присоединяйся к миру Pokemon и стань тренером покемонов!
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