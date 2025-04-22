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PointBlank

PointBlank

PointBlank

Information

Если Ты не хочешь тратить денег на CS:GO или просто решил, что пришло время попробовать что-то новенькое, но в том же духе - PointBlank точно для Тебя!


Эта бесплатная игра студии Innova в первую очередь напомнит известный продукт Valve, так как в ней тоже есть две команды (повстанцы и борцы с терроризмом), похожие режимы игры (к примеру: deathmatch, bomb detonation) co знакомой стилистикой. Но сходство только поверхностное: в PointBlank у нас есть доступ к более 500 уникальным видам оружия со своим дизайном и возможностями, 70 картам и 10 режимам игры, где нп. придётся пережит динозавров! Кроме того, наш персонаж развивается - у него есть свои характеристики, которые со временем можем улучшить. Также нельзя забывать о возможности создания кланов либо присоединении к чужому и системе рейтинга связного с ним.


Графика может казаться устаревшей, но геймплей совершенно это компенсирует, а довольно климатическая музыка только дополняет приятное впечатление. Присоединись к бою в PointBlank сегодня!

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its brutall

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Point Blank is an online tactical first person shooter

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Oooooo goooood

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