Tribal Wars - стратегическая браузерная игра, которая является обязательной для каждого поклонника этого жанра игр. Невероятно популярная игра, ставшая настоящим классиком в своей категории. Приключение начинается с создания поселения, которое можно свободно расширять и развивать. Однако это только начало сложности игры! Со временем игрок становится собственником других деревень и, чтобы не попасть под чужую власть, должен использовать систему племён, благодаря которой может присоединиться к одной из существующих групп или создать свою собственную! Весь игровой процесс основан на сотрудничестве с племенами, благодаря которым потом сможем вести войны и, в конечном итоге, взять под контроль весь известный мир. Игрок должен проявить стратегическое и логическое мышление, а также иметь тактический ум, который позволил бы ему сделать правильный выбор. Останешься в своей теплой и укреплённой деревне или перейдёшь к завоеванию? Воспользуйся возможностями, мысли тактически, подружись с соседями и получи власть!

