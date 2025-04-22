Pirates of the Caribbean: ToW - это бесплатная стратегическая игра для мобильных телефонов, в которой вы будете играть роль капитана, командующего не одним флотом! Капитан Джек Воробей ждет вас! Присоединяйся к экипажу, возьми поводья и отправляйся к морю! Стройте мощные корабли, которые отлично подходят для морских сражений. Создайте альянс с другими игроками со всего мира, чтобы объединить свои стратегии и взять под контроль моря. Исследуйте секреты воды: охотьтесь на мифических существ и, конечно же, ищите сокровища, как настоящий пират! Играйте в Пираты Карибского моря уже сегодня!