Panzar - многопользовательский фэнтезийный шутер от третьего лица. Разработчик - российская компания Panzar Studio. Вас ждут восемь уникальных классов, командные PvP-сражения, захватывающие PvE-приключения и регулярные турниры с достойными денежными призами. Развитые элементы RPG, cистема «non-target» и самая современная графика от CryEngine 3 сделают ваш боевой опыт незабываемым! События в игре происходят в фэнтезийном мире, где существует четыре расы. Каждая раса сражается как с другими расами, так и с другими существами. Представители каждой расы уникальны и обладают собственными навыками. -