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Orcs Must Die! Unchained

Orcs Must Die! Unchained

Orcs Must Die! Unchained

Information

Orcs Must Die! Unchained - игра с большим количеством убийств, где вездесущие ловушки и вражеские миньоны не дадут Тебе покоя. Это сочетание Tower Defense и MOBA с некоторыми решениями карточной механики - игра, в которую мы можем играть без страха, что теряем своё время.

Orcs преподносит нам поля битвы с различными уровнями сложности. Цель состоит в том, чтобы защитить себя, атаковать и провести нашего противника. Играя в команде, мы должны захватить крепость врага, не позволяя ему захватить нашу - создав ловушки и миньонов, приближаемся к победе. Кроме того, во время игры можем собирать ресурсы, необходимые для создания лучших миньонов и предметов. Самое главное - постоянно развивать наш персонаж так, чтоб у нас была возможность выжить.

Правила и игровой мир, на первый взгляд, могут показаться немного сложными, однако отличный самоучитель поможет нам обучиться очень быстро. Итак, не трать время, было бы лучше, если бы Ты запустил игру прямо сейчас!

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