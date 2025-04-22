Muhammad Qasim Zahid
Muhammad Qasim Zahid
Gem12
fnogaj
fnogaj
Gem10
PaulTran
PaulTran
Gem10
PaulTran
PaulTran
Gem231
skrt
skrt
Gem10
fnogaj
fnogaj
Gem10
fnogaj
fnogaj
Gem1,071
The_king
The_king
Gem350
Nick
Nick
Gem9
The_king
The_king
Gem70
mara shady
mara shady
Gem1,015
palomaaaarmy
palomaaaarmy
Gem1,750
The_king
The_king
Gem244
The_king
The_king
Gem70
The_king
The_king
Gem70
The_king
The_king
Gem7
mara shady
mara shady
Gem20
xXIts StixzXx
xXIts StixzXx
Gem223
The_king
The_king
Gem70
recibiati
recibiati
Gem12
Rain

Gem0

SystemGamehag: 3 users received Gem13 from the Rain.
unranked rank iconPaulTran: PogU emote (inline chat version)
unranked rank iconPaulTran: thanks
unranked rank iconskrt: yyo
unranked rank iconfnogaj: Meowdy emote (inline chat version)
SystemGamehag: One user received Gem82 from the Rain.
unranked rank iconmara shady: ??
unranked rank iconMuhammad Qasim Zahid: ?\
unranked rank iconMuhammad Qasim Zahid: can anyone tell me every offer (android) which has given the,m gems
novice rank iconhanfred: not every offer pays instantly
novice rank iconhanfred: I think 50000 gems
unranked rank iconsigmaaboy: but my diamonds wont load
unranked rank iconsigmaaboy: yes
unranked rank iconMuhammad Qasim Zahid: there is a bar
unranked rank iconsigmaaboy: but how many do i hae to earn
unranked rank iconMuhammad Qasim Zahid: then profile
unranked rank iconsigmaaboy: yes
unranked rank iconMuhammad Qasim Zahid: click your pfp on top right
unranked rank iconMuhammad Qasim Zahid: ok?
unranked rank iconsigmaaboy: how much do you need to earn to go rank up
unranked rank iconMuhammad Qasim Zahid: wait 24 hours
unranked rank iconmnxaxeygpuftpcyrnm: i earned like 1k
unranked rank iconmnxaxeygpuftpcyrnm: why do my diamands not come
SystemGamehag: 2 users received Gem370 from the Rain.
unranked rank iconMuhammad Qasim Zahid: hello
unranked rank iconAbdullah Aldanoglu: free game at https://seruapk.com/
unranked rank iconkirill: всем пр
unranked rank iconАня Бедойя Камачо: hi
novice rank iconhanfred: Meowdy emote (inline chat version)
unranked rank iconkathrine80: i just withdraw some coins admin rejecet my withdraw
Sign in to start chatting

23

0/160

Opera GX

Opera GX

Opera GX

Information

Opera GX - браузер, созданный специально для геймеров.


Наслаждайся невероятно высокой скоростью просмотра веб-страниц как на мобильных, так и на настольных устройствах. Opera GX предлагает возможность устанавливать ограничения на использование ЦП, ОЗУ и сети, чтобы ты мог контролировать производительность устройства. Боковая панель позволяет подключать Twitch, Discord, Messenger и многие другие приложения, к которым ты можешь получить доступ быстро и напрямую. Настрой внешний вид браузера по своему усмотрению, выбрав разные цветовые темы, игровой фон, а также светлый и темный режимы.


Попробуй Opera GX уже сегодня и наслаждайся новым, улучшенным качеством!


*** Награда за выполнение этого задания приходит с задержкой в 12 - 36 часов. Ты не получишь Камни Душ, если ранее была установлена стандартная Opera или Opera GX.

Recent Forum Posts

Opera GX is beeter than google?

234 replies

Last reply: Jan 18, 2025

Opera GX or google :3

11 replies

Last reply: Nov 9, 2024

opera download speed is slow

1 replies

Last reply: Jun 22, 2024

Opera GX is better than chrome ngl

11 replies

Last reply: Apr 1, 2024

Opera GX quest

159 replies

Last reply: Mar 14, 2024

Question about Opera gx

6 replies

Last reply: Feb 8, 2024

Which game ...

14 replies

Last reply: Feb 8, 2024

Platform

EarnGamesCashoutGame Information

Rewards

AffiliateLeaderboardRobuxGoogle PlaySteam

Articles

Forums

Stay Connected

XYouTubeFacebookInstagramDiscord

© 2025 Gamehag. All Rights Reserved.

Owned by RCPE Ventures LTD. Operated by Lootably, Inc.

Terms of ServicePrivacy Policy