Rain

Gem2

unranked rank iconkathrine80: i just withdraw some coins admin rejecet my withdraw
unranked rank iconkathrine80: i just complete offers admin - my all coin
unranked rank iconkathrine80: this site fack or scam
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Nemexia

Nemexia

Nemexia

Information

Nemexia - онлайн стратегия реального времени. Выбираем расу, а их 3, и двигаем свою планету к вселенскому владычеству. Туториал и подсказчик помогут разобраться с начальным этапом развития и основ разведки и сражений, поможет сделать представление о том, какие ресурсы важны и для чего нужны. Их опять же 3 - металл, газ и энергия. Для тех, кто любит стратегии онлайн - всё должно быть довольно привычно. 
На завершающем этапе строим верфь и начинаем играть. Конечно же атаки в самоучителе нужно так же выслать, но это будут de facto всего лишь имитации для того, чтобы понять и освоить основы военных действий, так что дерзайте!


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Could anyone tell me what this game about?

10 replies

Last reply: Mar 12, 2021

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