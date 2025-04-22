Nemexia - онлайн стратегия реального времени. Выбираем расу, а их 3, и двигаем свою планету к вселенскому владычеству. Туториал и подсказчик помогут разобраться с начальным этапом развития и основ разведки и сражений, поможет сделать представление о том, какие ресурсы важны и для чего нужны. Их опять же 3 - металл, газ и энергия. Для тех, кто любит стратегии онлайн - всё должно быть довольно привычно.

На завершающем этапе строим верфь и начинаем играть. Конечно же атаки в самоучителе нужно так же выслать, но это будут de facto всего лишь имитации для того, чтобы понять и освоить основы военных действий, так что дерзайте!





