Добро пожаловать в чудесные Небеса - огромном, виртуальном пространстве, полном волшебства и магии! В этом мире сможешь стать одним из Хранителей (есть три вида классов, каждая имеет другие способности), которые владеют одним из летающих островов, где ждут Тебя бои с монстрами, изучение магии, сбор кристаллов, нужных для улучшения острова, но самое главное - вечная хвала как лучшего землевладельца!

Также сможешь участвовать в сражениях и турнирах, в которых добудешь разнообразную экипировкой, так что шанс проверить свои силы будут везде: не только в бою, но и на охоте.

Подбор соперников с темже уровнем осуществляется автоматически, место на обман просто нету.

Пригласи своих друзей и вместе боритесь со Злом в этих постоянно опасных Небесах!