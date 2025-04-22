My Gym: Fitness Studio Manager — бесплатная мобильная игра-симулятор, разработанная студией Tatem Games Inc..





Создай свой собственный тренажерный зал и захвати рынок фитнеса. Инвестируй в новые тренажеры, которые привлекут клиентов, укрась тренировочные залы и прими участие в спортивных соревнованиях. Управляй клиентами и профессиональными спортивными командами и помогай им тренироваться. Выигрывай соревнования и докажи, что твой спортзал лучший в городе!





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