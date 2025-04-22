My Gym: Fitness Studio Manager

Muhammad Qasim Zahid
Muhammad Qasim Zahid
Gem12
fnogaj
fnogaj
Gem10
PaulTran
PaulTran
Gem10
PaulTran
PaulTran
Gem231
skrt
skrt
Gem10
fnogaj
fnogaj
Gem10
fnogaj
fnogaj
Gem1,071
The_king
The_king
Gem350
Nick
Nick
Gem9
The_king
The_king
Gem70
mara shady
mara shady
Gem1,015
palomaaaarmy
palomaaaarmy
Gem1,750
The_king
The_king
Gem244
The_king
The_king
Gem70
The_king
The_king
Gem70
The_king
The_king
Gem7
mara shady
mara shady
Gem20
xXIts StixzXx
xXIts StixzXx
Gem223
The_king
The_king
Gem70
recibiati
recibiati
Gem12
Rain

Gem0

SystemGamehag: 3 users received Gem13 from the Rain.
unranked rank iconPaulTran: PogU emote (inline chat version)
unranked rank iconPaulTran: thanks
unranked rank iconskrt: yyo
unranked rank iconfnogaj: Meowdy emote (inline chat version)
SystemGamehag: One user received Gem82 from the Rain.
unranked rank iconmara shady: ??
unranked rank iconMuhammad Qasim Zahid: ?\
unranked rank iconMuhammad Qasim Zahid: can anyone tell me every offer (android) which has given the,m gems
novice rank iconhanfred: not every offer pays instantly
novice rank iconhanfred: I think 50000 gems
unranked rank iconsigmaaboy: but my diamonds wont load
unranked rank iconsigmaaboy: yes
unranked rank iconMuhammad Qasim Zahid: there is a bar
unranked rank iconsigmaaboy: but how many do i hae to earn
unranked rank iconMuhammad Qasim Zahid: then profile
unranked rank iconsigmaaboy: yes
unranked rank iconMuhammad Qasim Zahid: click your pfp on top right
unranked rank iconMuhammad Qasim Zahid: ok?
unranked rank iconsigmaaboy: how much do you need to earn to go rank up
unranked rank iconMuhammad Qasim Zahid: wait 24 hours
unranked rank iconmnxaxeygpuftpcyrnm: i earned like 1k
unranked rank iconmnxaxeygpuftpcyrnm: why do my diamands not come
SystemGamehag: 2 users received Gem370 from the Rain.
unranked rank iconMuhammad Qasim Zahid: hello
unranked rank iconAbdullah Aldanoglu: free game at https://seruapk.com/
unranked rank iconkirill: всем пр
unranked rank iconАня Бедойя Камачо: hi
novice rank iconhanfred: Meowdy emote (inline chat version)
unranked rank iconkathrine80: i just withdraw some coins admin rejecet my withdraw
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My Gym: Fitness Studio Manager

My Gym: Fitness Studio Manager

My Gym: Fitness Studio Manager

Information

My Gym: Fitness Studio Manager — бесплатная мобильная игра-симулятор, разработанная студией Tatem Games Inc..


Создай свой собственный тренажерный зал и захвати рынок фитнеса. Инвестируй в новые тренажеры, которые привлекут клиентов, укрась тренировочные залы и прими участие в спортивных соревнованиях. Управляй клиентами и профессиональными спортивными командами и помогай им тренироваться. Выигрывай соревнования и докажи, что твой спортзал лучший в городе!


Не жди больше и играй в My Gym: Fitness Studio Manager уже сегодня!

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idk about the game

12 replies

Last reply: Dec 15, 2023

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