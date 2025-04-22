Приветствуем Тебя в городе полном разнообразной музыки - Саундсити - где проведаешь время как герой, которому придется переболеть много опасностей, в тоже время зарабатывая престиж и развивая свой персонаж! Music Wars это игра ММО, где сможешь показать свой собственный музыкальный стиль, создавая такой персонаж, которым сможете завоевать весь город и победить противников Твоего стиля. В начале игры надо будет выбрать музыкальный стиль: Меломан, Рок, Урбан, Клаб, после чего Тебя сразу бросают на глубокие воды! Но не волнуйся, всему Тебя научать - как улучшать свои статистики, свою квартиру и предметы, как добывать деньги и энергию, которая нужна для боёв! Кроме характеристик, у Твоего персонажа доступны тоже умения называемые абилки) которые бывают активными и пассивными. Пассивные абилки работают только тогда, когда уровень вдохновения во время боя заполнен на 100%.





Но чего же Ты ждешь? Давай, покажи, что Твой стиль музыки самый сильный популярный в Саундсити!



