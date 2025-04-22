Mobile Legends: Bang bang - данный проект позволит игрокам помериться силами на боевой арене пять на пять, в уже ставшим популярном жанре MOBA. Выбирайте любимых героев и создайте самую могущественную команду, отдавайте ей различные указания и выполняйте все предоставленные миссии. А приключения не заставят себя ждать, здесь есть все: и сражения с миньонами, и монстры, бегающие по джунглям, и крушение башен и многое другое. Проявите свой боевой дух в полную силу, чтобы заслуженно заполучить корону Победителя.
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