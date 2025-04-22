MiliGirls Fantasy

MiliGirls - бесплатная браузерная фэнтезийная игра, в которой сочетаются шутер и гача.





Милые девушки и огромные пулеметы - идеальное сочетание! Отправляйся на войну со своими MiliGirls и сражайся вместе в любое время и в любом месте. Собирай персонажей и оружие, решай, какой стиль игры тебе больше всего нравится, экспериментируй и получай удовольствие. Наслаждайся чарующей графикой и приятной музыкой, которая сделает твое время во время игры. Пригласи своих друзей или играй с людьми со всего мира и докажи, что твоя армия самая мощная!





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