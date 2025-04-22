Всем любителем браузерных игр РПГ без сомнения стоит сыграть в "Меч ангелов"! Это игра переносит нас в мир наполненный перманентной войной между людьми, богами и темными силами, которая длится уже сотни лет. Боги часто помогают людям в борьбе со злом, благодаря чему те могут вспомнить о своём настоящем предназначении!

Сначала мы можем выбрать один из трёх классов и двух полов нашего героя. Далее самоучитель переносит нас в гущу событий, где нам сразу придется бороться со злом. Большое количество доступных элементов точно не заставят скучать, а издатели постарались, чтоб игрок получал награду практически всё время. Сам бой несложный, но подготовка к нему занимает время, так как следует сравнить статистики, подобрать оружие и т.д.

Графика и музыка очень приятны и совпадают со стилем игры. Хоть "Меч ангелов" предназначен для взрослых, но там нет ничего такого, что делало бы ее недоступной для молодого поколения игроков.



