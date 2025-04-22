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Меч Короля Артура

Меч Короля Артура

Меч Короля Артура

Information

Меч короля Артура (Legend of Kings - Arthur Age) — бесплатная браузерная и мобильная стратегия (смешение жанров MMORTS и MMORPG), в которой имеем решающую роль в защите Камелота от армий орков и распутывании заговора лордов.
Создай непобедимую армию из 30 уникальных героев и 19 видов войск, используй разные типы бойцов, размещай отряды на передовой и побеждай врагов с помощью стратегии и тактики. В игре доступны автоматические сражения, строительство своего королевства и квесты от известного волшебника Мерлина и прочих персонажей.
В начале игроку предстоит выбрать лорда из нескольких персонажей с незначительными отличиями в характеристиках и способностях. Они имеют неповторимый внешний вид, без возможности настроения по своему подобию. Определись с выбором и приступай к развитию своего Королевства.
Под вашим контролем оказывается небольшой город. За стенами находятся фермы и другие производственные здания. Необходимо развивать свои владения, возводить новые постройки и увеличивать их уровень. Чем выше уровень – тем больше бонусов вы получаете.
Ну так чего Ты ещё ждёшь - пора защитить Камелот!

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Last reply: Oct 25, 2020

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