Меч короля Артура (Legend of Kings - Arthur Age) — бесплатная браузерная и мобильная стратегия (смешение жанров MMORTS и MMORPG), в которой имеем решающую роль в защите Камелота от армий орков и распутывании заговора лордов.

Создай непобедимую армию из 30 уникальных героев и 19 видов войск, используй разные типы бойцов, размещай отряды на передовой и побеждай врагов с помощью стратегии и тактики. В игре доступны автоматические сражения, строительство своего королевства и квесты от известного волшебника Мерлина и прочих персонажей.

В начале игроку предстоит выбрать лорда из нескольких персонажей с незначительными отличиями в характеристиках и способностях. Они имеют неповторимый внешний вид, без возможности настроения по своему подобию. Определись с выбором и приступай к развитию своего Королевства.

Под вашим контролем оказывается небольшой город. За стенами находятся фермы и другие производственные здания. Необходимо развивать свои владения, возводить новые постройки и увеличивать их уровень. Чем выше уровень – тем больше бонусов вы получаете.

Ну так чего Ты ещё ждёшь - пора защитить Камелот!



